Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Ich werd ewig dein Freund bleiben

NBCUniversalStaffel 2Folge 23
Ich werd ewig dein Freund bleiben

Ich werd ewig dein Freund bleibenJetzt kostenlos streamen

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Folge 23: Ich werd ewig dein Freund bleiben

46 Min.Ab 6

Michael ermittelt im Todesfall von Greg Noble, dem Frontsänger der Rock'n'Roll-Band "Class Action". Angeblich soll es sich hierbei um einen Unfalltod handeln, aber da ist sich Michael nicht so ganz sicher. Zur Tarnung übernimmt er vorerst Nobles Rolle als Sänger, doch als er dann aber verschlüsseltes Videomaterial in die Hände bekommt, ändert sich einiges ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
NBCUniversal
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Alle 4 Staffeln und Folgen