Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

NBCUniversalStaffel 2Folge 20
Folge 20: Gefährliches Spielzeug

46 Min.Ab 6

Cameron Zachary ist der Mann, der vor drei Jahren den Tod von Michael Long in Auftrag gegeben hat. Long ist nun als Michael Knight unterwegs und das scheint Cameron bei der Festnahme eines Verbrechers herausgefunden zu haben. Cameron schwört sich, Michaels Dasein nun ein für alle Mal zu zerstören. Mithilfe einer schönen Frau, die sich als bestohlene Spielzeugentwicklerin ausgibt, soll Michael in die Falle gelockt werden ...

NBCUniversal
