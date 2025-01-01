Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider

Staffel 2Folge 8

Staffel 2Folge 8
Folge 8: K.I.T.T. sitzt in der Falle

46 Min.Ab 6

Michael gerät in eine missliche Lage: Er wird in Trance versetzt und ein Hacker namens Randy macht sich an "K.I.T.T." zu schaffen. Randy gelingt es, die Daten in sein eigenes Auto zu speichern, allerdings kommt er nicht an die zentrale Steuereinheit. Als Michael wenig später wieder zu sich kommt, fehlt von "K.I.T.T." jede Spur ...

