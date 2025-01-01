Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geheimversteck Cadiz

NBCUniversalStaffel 2Folge 6
Folge 6: Geheimversteck Cadiz

46 Min.Ab 12

Kurz nachdem ein Sporttaucher einen rätselhaften Unfall hatte, erscheint ein Forscher auf der Bildfläche, der die Fährte nach einem versunkenen Aztekenschatz aufgenommen hat. Michael ist sich sicher, dass ein Zusammenhang besteht. Gemeinsam mit "K.I.T.T." macht er sich auf die waghalsige Suche nach dem Schatz ...

NBCUniversal
