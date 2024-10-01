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Knight Rider

Ich werd ewig dein Freund bleiben

NBCUniversalStaffel 2Folge 23vom 01.10.2024
Ich werd ewig dein Freund bleiben

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Knight Rider

Folge 23: Ich werd ewig dein Freund bleiben

46 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 6

Michael ermittelt im Todesfall von Greg Noble, dem Frontsänger der Rock'n'Roll-Band "Class Action". Angeblich soll es sich hierbei um einen Unfalltod handeln, aber da ist sich Michael nicht so ganz sicher. Zur Tarnung übernimmt er vorerst Nobles Rolle als Sänger, doch als er dann aber verschlüsseltes Videomaterial in die Hände bekommt, ändert sich einiges ...

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