Kommunikation mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Knossis Kingdom
Folge 5: Kommunikation mit Hindernissen
18 Min.Ab 12
Die Held:innen müssen sich in einer neuen Aufgabe beweisen: Kommunikation! In einer verschärften Version von Stille Post sollen Worte, Pantomime und Zeichenkünste getestet werden. Vor allem einer der Held:innen hat damit seine Schwierigkeiten: Rewinside Der König jedoch ist misstrauisch geworden — wieder ist eine der Kronen verschwunden! Er vermutet Verrat, einer seiner getreuen Gefolgsleute scheint für die Diebstähle verantwortlich. Fragt sich nur, wer...
