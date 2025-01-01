Knossis Kingdom
Folge 6: Schuss ins Blaue
Es hagelt Schläge für den Hofmarschall — der König ist stinksauer! Keine der Kronen konnte bisher wiederbeschafft werden; der Hofmarschall hat keine Erfolge vorzuweisen. Als letzte Rettung versucht Marc, das Gemüt des Königs durch ein neues Spiele zu besänftigen: ein Quiz mit Fragen aus dem Allgemeinwissen — also fast unschaffbar für unsere Held:innen! Danach darf eine katharsische Schießübung durchgeführt werden, die allerdings die Zusammenarbeit der Helden auf die Probe stellt. Vor allem den Hofmarschall werden wir in dieser Folge von einer ganz neuen Seite kennenlernen — der Plot spitzt sich zu!
