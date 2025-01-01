Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 7: Buchstabensalat

14 Min.Ab 12

Die Masken sind gefallen. Der Hofmarschall wurde als Verräter entlarvt und König Knoss sammelt ängstlich seine Knappen um sich. Immerhin - noch sind die Helden nicht in die Burg eingedrungen - das Losungswort fehlt! In einem fiesen Rätsel, das nur echte Knossi-Kenner lösen können, müssen die Held:innen das zehn Buchstaben lange Losungswort herausfinden. Die Stromschläge, die dabei verabreicht werden, dienen allein der Motivation! Ehrensache!

