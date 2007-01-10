Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Hai soll einen Surfer namens T-Bone attackiert haben. Der junge Mann gilt nun als vermisst. Kapitän Ehlers und seine Crew machen sich sofort auf den Weg, um sich ein Bild der Lage zu machen. Während Deisenroth und Unterbaur die Besatzungsmitglieder und Surfer an Bord befragen, suchen Johannson und Norge mit dem Kontrollboot das Wasser ab. Weit und breit keine Spur von einem Hai. Die beiden grübeln darüber, ob der Haiangriff nur der Phantasie entspringt, als plötzlich etwas neben ihnen im Wasser treibt. Es ist T-Bones Surfbrett.

