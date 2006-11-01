Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 10Folge 7vom 01.11.2006
44 Min.Folge vom 01.11.2006Ab 12

Seit mehreren Wochen wird die Ostsee von einer Serie Raubüberfälle heimgesucht. Bereits auf sechs Yachten wurden die Besitzer von zwei Maskierten überfallen und ihrer sämtlichen Wertsachen beraubt. Bei ihrem letzten Überfall gingen die Täter besonders brutal vor: Ein Mann wurde lebensbedrohlich verletzt und schwebt nun in Lebensgefahr. Glücklicherweise war die Mannschaft der 'Albatros II' in der Nähe und konnte an Ort und Stelle die Erstversorgung des Verletzten übernehmen.

