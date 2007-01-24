Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

Ewiger Schlaf

Staffel 10Folge 14vom 24.01.2007
Ewiger Schlaf

Küstenwache

Folge 14: Ewiger Schlaf

44 Min.Folge vom 24.01.2007Ab 12

An Bord eines Ruderbootes macht sich zwischen zwei Anglern Unmut breit, denn die Fische wollen heute einfach nicht anbeißen. Gegenseitig machen sich die Männer Vorwürfe, wer von beiden wohl die Fische verschreckt. Womit sie allerdings keinesfalls gerechnet haben, ist schließlich ein ganz anderer Fang: neben ihrem Boot schwimmt die Leiche eines jungen Mannes. Seine Kopfverletzung lässt erahnen, dass er erschlagen wurde. Die Küstenwache ist schnell vor Ort und nimmt die Ermittlungen auf. Der Tote heißt Markus Hansen und war Doktorand der Tierbiologie. Als Koordinator eines Forschungsprojektes für die europäische Raumfahrtbehörde ist sein Tod ein herber Verlust für Tanja Levander, die Leiterin des Projektes.

