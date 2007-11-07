Küstenwache
Folge 5: Schiff der Detektive
44 Min.Folge vom 07.11.2007Ab 12
An Bord der "Queen of Crime" hat sich eine Schar engagierter Hobbydetektive versammelt, um auf der bevorstehenden Seereise einen geschickt eingefädelten Kriminalfall zu lösen. Unter ihnen fällt besonders der Bootsverleiher Thorwald Tellheim auf: Er hat bereits unzählige Krimireisen hinter sich und fühlt sich selbst als Profi in Sachen Kriminalspiel. Für Polizeiobermeister Kai Norge, ist es dagegen erst die zweite Reise dieser Art. Wie alle auf dem Schiff wartet auch er gespannt auf den Mordfall, der im Reiseprospekt angekündigt war.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick