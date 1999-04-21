Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ganoen an Bord

KultKrimiStaffel 2Folge 3vom 21.04.1999
46 Min.Folge vom 21.04.1999Ab 12

Aus der Lübecker Kunsthalle, die eine hochdotierte Ausstellung osteuropäischer Kirchenschätze zeigt, wird eine wertvolle Monstranz gestohlen. Zwar werden die Täter bei dem dreisten Einbruch beobachtet, und die Kriminalpolizei kann ihre Spur bis in den Hafen von Kiel verfolgen, doch dort verliert sie sich. Die Kripo vermutet, daß die Täter sich mit einer Fähre nach Litauen absetzen wollen, und bittet die Küstenwacht um Amtshilfe. Da sich Kapitän Ehlers auf einem Lehrgang befindet, übernimmt Kurt Weber, der Leiter der Einsatzzentrale, das Kommando der "Albatros". Als die Fähre wegen eines Maschinenschadens Travemünde anläuft, schickt Weber Britta Larsen an Bord, um verdeckt zu ermitteln. Es muß ihr gelingen, die Ganoven aufzuspüren, bevor die Fähre die deutschen Hoheitsgewässer verläßt. Aber die Passagiere machen alle einen ganz unschuldigen Eindruck.

