Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Promille am Ruder

KultKrimiStaffel 2Folge 8vom 26.05.1999
Promille am Ruder

Promille am RuderJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 8: Promille am Ruder

46 Min.Folge vom 26.05.1999Ab 12

In letzter Sekunde rettet die Mannschaft der "Albatros" die junge Frau aus einem gekenterten Segelboot, das bei klarer Sicht von der Motorjacht des Charterveranstalters Tischler gerammt worden war. Ehlers kennt Tischler seit Jahren und weiß um dessen Alkoholproblem, seit sich seine Frau von ihm scheiden ließ. Tischler gibt schließlich zu, daß er getrunken hatte und eingeschlafen war. Da Tischler für den Schaden aufkommen will, drückt Ehlers noch einmal ein Auge zu. Wenige Tage später erreicht die "Albatros" der Notruf einer Segeljacht. Die Frau des Bauunternehmers Sebastian Kärger ist über Bord gefallen. Als die "Albatros" das Unglücksboot erreicht, glaubt Ehlers seinen Augen nicht zu trauen: Es handelt sich dabei um eine von Tischlers Jachten. Er habe die Nachtwache übernommen, gibt Kärger zu Protokoll, weil Tischler betrunken gewesen sei. Ein mißglücktes Segelmanöver habe schließlich zu dem Unfall geführt. Tischler ist verzweifelt, als Ehlers ihn mit Kärgers Anschuldigungen konfrontiert. Er schwört, an dem Abend keinen Schluck Alkohol getrunken zu haben. Ehlers glaubt ihm kein Wort, bis er erfährt, daß der angeblich so honorige Bauunternehmer in finanziellen Schwierigkeiten steckt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen