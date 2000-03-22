Küstenwache
Folge 12: Mörderische Jagd
Eine Biologin im schwedischen Trelleborg vernichtet wichtige Forschungsergebnisse und übergibt einem Journalisten brisantes Material zur Veröffentlichung. Sie weiß, dass ihre Forschungen von Prof. Trättgen und dem Direktor ihres Instituts, Vikernes, zur Herstellung biologischer Waffen missbraucht werden sollen. Mit einem Motorboot flieht sie auf See, um für die nächsten Tage unterzutauchen. Nach einer stürmischen Nacht entdeckt die Mannschaft der "Albatros" das leckgeschlagene Boot in deutschen Hoheitsgewässern und kann die bewusstlose Frau retten. Kapitän Ehlers glaubt seinen Augen nicht zu trauen, als er in der Frau eine alte Bekannte, Liv Osterhus, erkennt. Sofort lässt Ehlers Neustadt anlaufen, um Liv ins Krankenhaus zu bringen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick