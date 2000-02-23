Küstenwache
Folge 8: Hundstage
Nach dem Überfall auf einen dänischen Geldtransporter fliehen drei Männer über die Ostsee. Doch zwischen den Gangstern kommt es zum Streit um die Beute. Harry überwältigt Jan und Ole, macht die Jacht manövrierunfähig und will sich mit Geld und Schlauchboot absetzen. Doch Ole kann sich von seinen Fesseln befreien und erschießt Harry im Schlauchboot. Unfähig, die Jacht wieder flott zu kriegen, müssen Jan und Ole mit ansehen, wie das schöne Geld im Schlauchboot am Horizont verschwindet. Währenddessen kümmert sich Bootsfrau Simone von Ahlbeck am Strand von Gelting um ihre Freundin Tina, die mit ihrem Freund Till Streit hat. Till, der hier als Eisverkäufer arbeitet, hat sich an der Börse verspekuliert und weiß wegen seiner Schulden nicht mehr ein noch aus. Deshalb kann er sein Glück kaum fassen, als er wenig später am Strand ein verlassenes Schlauchboot entdeckt und in einer Tasche 2,5 Millionen Dänische Kronen findet.
