Yachten im Bermuda-DreieckJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 2: Yachten im Bermuda-Dreieck
Vor Travemünde findet die Küstenwache die im Wasser treibende Leiche des Hafenmeisters. Erste Nachforschungen ergeben, dass der Mord in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Serie von Yacht-Diebstählen steht, die die Region seit einiger Zeit in Atem hält. Immer wieder verschwinden Luxusyachten scheinbar unsichtbar und auf mysteriöse Weise aus den Häfen, ohne dass man bisher der Verbrecher habhaft werden konnte. Gruber, von der Presse unter Druck gesetzt, erwartet von Kapitän Ehlers und seiner Crew schnelle Ergebnisse. Der nicht gerade sympathische Torben Hartmann, Angestellter einer Wassersportversicherung, soll dabei über die laufenden Untersuchungen unterrichtet werden. Erste Ermittlungen führen Ehlers zu Manfred Müller, einem der größten Yachtmakler der Region, für den der dubiose Mechaniker Wolfgang Potborski arbeitet. Trotzdem kommt man dem Diebesring nicht auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick