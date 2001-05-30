Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Tödlicher Schmuggel

KultKrimiStaffel 4Folge 8vom 30.05.2001
Tödlicher Schmuggel

Tödlicher SchmuggelJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 8: Tödlicher Schmuggel

46 Min.Folge vom 30.05.2001Ab 12

Zugriff! - gemeinsam mit Kollegen vom Zoll und der Landespolizei stürmt die Küstenwache das Containerschiff 'Liberty', welches mit einer Ladung Thunfisch unterwegs ist. Kapitän Ehlers hat das Schiff bereits seit längerem in Verdacht, Drogen vom Ausland über die Ostsee zu schmuggeln und hofft, mit diesem Sondereinsatz sowohl an Beweise als auch an die Hintermänner des Drogenrings zu gelangen. Während der Stürmung und Untersuchung des Frachters kommt es jedoch zu einem folgenschweren Zwischenfall: Unterbauer wird von einem flüchtenden Matrosen bedroht. In einer Notwehrsituation schießt der Maschinist der 'Albatros' auf ihn. Als der Matrose kurz darauf seiner Verletzung erliegt, haben Ehlers und seine Crew mit zwei Schwierigkeiten fertig zu werden: Die Waffe, mit der der Matrose Unterbauer bedrohte, ist verschwunden, und Unterbauer gerät daraufhin in Beweisnot. Außerdem kann Ralf Harmsen, dem zwielichtigen Kapitän der 'Liberty', ein Schmuggel nicht nachgewiesen werden, weil man an Bord keinerlei Drogen fand. Hinzu kommt, dass der Reeder und Importeur von Seefischen Gerhard Ludolf mit Hilfe seines Anwalts die Herausgabe der gefrorenen Thunfische erzwingt und eine Durchsuchung der Frachtcontainer somit unmöglich ist.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen