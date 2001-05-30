Küstenwache
Folge 8: Tödlicher Schmuggel
Zugriff! - gemeinsam mit Kollegen vom Zoll und der Landespolizei stürmt die Küstenwache das Containerschiff 'Liberty', welches mit einer Ladung Thunfisch unterwegs ist. Kapitän Ehlers hat das Schiff bereits seit längerem in Verdacht, Drogen vom Ausland über die Ostsee zu schmuggeln und hofft, mit diesem Sondereinsatz sowohl an Beweise als auch an die Hintermänner des Drogenrings zu gelangen. Während der Stürmung und Untersuchung des Frachters kommt es jedoch zu einem folgenschweren Zwischenfall: Unterbauer wird von einem flüchtenden Matrosen bedroht. In einer Notwehrsituation schießt der Maschinist der 'Albatros' auf ihn. Als der Matrose kurz darauf seiner Verletzung erliegt, haben Ehlers und seine Crew mit zwei Schwierigkeiten fertig zu werden: Die Waffe, mit der der Matrose Unterbauer bedrohte, ist verschwunden, und Unterbauer gerät daraufhin in Beweisnot. Außerdem kann Ralf Harmsen, dem zwielichtigen Kapitän der 'Liberty', ein Schmuggel nicht nachgewiesen werden, weil man an Bord keinerlei Drogen fand. Hinzu kommt, dass der Reeder und Importeur von Seefischen Gerhard Ludolf mit Hilfe seines Anwalts die Herausgabe der gefrorenen Thunfische erzwingt und eine Durchsuchung der Frachtcontainer somit unmöglich ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick