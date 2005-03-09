Wettlauf gegen die ZeitJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 12: Wettlauf gegen die Zeit
Kapitän Holger Ehlers und die Mannschaft der "Albatros" sind auf dem Weg zu einer mehrtägigen Übung auf der Ostsee, die für ihn allerdings zu einer Zerreißprobe werden soll: Als er sich von seiner neuen Freundin Maya Lieven, einer Meeresbiologin im ortsansässigen Sealife-Center, verabschieden will, wird er am Telefon Zeuge von deren Entführung. Er widersetzt sich Einsatzleiter Grubers Anweisung, mit seiner Mannschaft an der weiteren Durchführung der Übung teilzunehmen und schlägt sofort Kurs Neustadt ein. Um schnellstmöglich herauszufinden, was mit Maya passiert ist, bittet er seinen Kollegen Okai von der Landespolizei um Unterstützung. Als dieser beim Sealife-Center recherchieren will, was Maya zugestoßen sein könnte, trifft Okai auf ihren Kollegen Sebastian. Doch dieser berichtet ihm lediglich, dass Maya auf dem Weg zu einer wichtigen Konferenz nach Kopenhagen sei, um ihre neuesten und höchst brisanten Forschungsergebnisse zu präsentieren. Ehlers jedoch glaubt nicht daran, er vermutet das Schlimmste. Und er hat sich in den Kopf gesetzt, seine Freundin Maya um jeden Preis zu finden - auch wenn er damit gegen den Befehl seines Einsatzleiters verstößt. Um ihrem Kapitän Ärger zu ersparen, steht die Crew der "Albatros" loyal hinter ihm und lässt Gruber im Glauben, dass das Schiff aufgrund eines Defektes am Ruder den Kurs zurück nach Neustadt einschlagen musste. Was Ehlers und seine Kollegen nicht wissen: Maya wurde von einem unbekannten Mann auf ein Motorboot verschleppt. Ihr gelingt schließlich durch einen glücklichen Zufall die Flucht mit dem Beiboot. Jedoch nicht unbemerkt, der Unbekannte schießt sie an. Während sie auf See um ihr Leben kämpft, leitet Ehlers unterdessen eine dramatische Suchaktion ein. Können er und seine Kollegen Maya noch rechtzeitig retten?
