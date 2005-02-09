Küstenwache
Folge 8: Mann ohne Gedächtnis
Wachoffizierin Jana Deisenroth genießt mit ihrer Tochter Rebecca Urlaub auf Fehmarn. Als sie an am Strand spazieren gehen, machen die beiden eine merkwürdige Entdeckung. Hinter einem Felsen lehnt ein Mann im Taucheranzug mit einer Schusswunde an der Schulter. Als Deisenroth ihn näher begutachtet, kann dieser nur noch ein leises "Help me" über die Lippen bringen. Sie benachrichtigt schnell den Notarzt. Im Krankenhaus stellen die Ärzte fest, dass der Mann - vermutlich durch einen Schock ausgelöst - unter Amnesie leidet. Nun gilt es, die Identität des Tauchers, der vermutlich Amerikaner ist, festzustellen. Währenddessen erhält die Küstenwache auf einer Patrouillenfahrt nahe der dänischen Grenze einen anonymen Funkruf. Eine Frau berichtet, Schüsse auf See gehört zu haben. Kapitän Ehlers macht sich auf den Weg, um der Sache auf den Grund zu gehen. Merkwürdigerweise ist niemand zu sehen, hatte sich etwa jemand mit der Crew der 'Albatros' einen üblen Scherz erlaubt? Schließlich entdecken sie ein auf der Ostsee treibendes Motorboot, welches Ehlers und Norge sofort einer Einreiskontrolle unterziehen. Das Boot gehört Pele Lindström, der angeblich von den Schüssen auf See nichts mitbekommen haben will. Er sei Journalist für eine schwedische Zeitung und aufgrund eines Motorschadens vor wenigen Minuten liegengeblieben. Da erhält Ehlers einen Anruf seiner WO, die dem Kapitän von dem seltsamen Taucher berichtet. Ehlers bemerkt, dass Lindström allem Anschein nach ein reges Interesse an dem namenlosen Taucher hat. Noch am gleichen Tag kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall im Krankenhaus: Lindström versucht, den Taucher mit einem Kissen zu ersticken, doch Norge kann den Mordanschlag verhindern, und Lindström gelingt es zu fliehen. Während sich für Kapitän Ehlers und seine Crew viele Fragen auftun, kommen sich Jana Deisenroth und der geheimnisvolle Unbekannte näher .
