Barber Shop: Serhat übt sich als FriseurJetzt kostenlos streamen
KURDS IM OHR
Folge 1: Barber Shop: Serhat übt sich als Friseur
11 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 6
In der neuen Sendung «Kurds im Ohr» stellen sich die beiden Podcaster Yoldaş & Serhat gegenseitig auf die Probe. Während sich der eine unverhofft in eine für ihn ungewöhnliche Situation begeben muss, gibt ihm sein Freund Anweisungen über Funk direkt ins Ohr.
