Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KURDS IM OHR

Barber Shop: Serhat übt sich als Friseur

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 11.09.2024
Barber Shop: Serhat übt sich als Friseur

Barber Shop: Serhat übt sich als FriseurJetzt kostenlos streamen

KURDS IM OHR

Folge 1: Barber Shop: Serhat übt sich als Friseur

11 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 6

In der neuen Sendung «Kurds im Ohr» stellen sich die beiden Podcaster Yoldaş & Serhat gegenseitig auf die Probe. Während sich der eine unverhofft in eine für ihn ungewöhnliche Situation begeben muss, gibt ihm sein Freund Anweisungen über Funk direkt ins Ohr.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

KURDS IM OHR
ProSieben
KURDS IM OHR

KURDS IM OHR

Alle 2 Staffeln und Folgen