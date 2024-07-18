Winterthur Warriors: Serhat als AssistenztrainerJetzt kostenlos streamen
KURDS IM OHR
Folge 4: Winterthur Warriors: Serhat als Assistenztrainer
11 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 6
In der neuen Sendung «Kurds im Ohr» stellen sich die beiden Podcaster Yoldaş & Serhat gegenseitig auf die Probe. Während sich der eine unverhofft in eine für ihn ungewöhnliche Situation begeben muss, gibt ihm sein Freund Anweisungen über Funk direkt ins Ohr.
Weitere Folgen in Staffel 1
