KURDS IM OHR
Folge 1: Landi
11 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Doppelter Einsatz, doppeltes Chaos. Yoldaş und Serhat stehen erstmals gemeinsam auf der Verkaufsfläche der Landi. Klingt entspannt? Keine Chance. In der Regie übernehmen mit Giacobbo/Müller zwei echte Comedy-Schwergewichte das Ruder und lassen nichts anbrennen. Aus harmlosen Kundenanfragen werden unangenehme Challenges, aus Alltag wird Ausnahmezustand. So hat man die Landi garantiert noch nie erlebt.
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