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KURDS IM OHR

Landi

ProSiebenStaffel 3Folge 1vom 25.05.2026
Landi

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KURDS IM OHR

Folge 1: Landi

11 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Doppelter Einsatz, doppeltes Chaos. Yoldaş und Serhat stehen erstmals gemeinsam auf der Verkaufsfläche der Landi. Klingt entspannt? Keine Chance. In der Regie übernehmen mit Giacobbo/Müller zwei echte Comedy-Schwergewichte das Ruder und lassen nichts anbrennen. Aus harmlosen Kundenanfragen werden unangenehme Challenges, aus Alltag wird Ausnahmezustand. So hat man die Landi garantiert noch nie erlebt.

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