LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition

Unfall auf der Rennstrecke?

Unfall auf der Rennstrecke?

Folge 5: Unfall auf der Rennstrecke?

25 Min.Ab 12

Nico und Omid fahren beim Gumball von Florenz nach Nizza. Auf dem Weg machen sie Halt auf einer Rennstrecke, dort kommt es zu einem Unfall mit einem Schaden von über 100.000 Euro. Doch der Tag ist noch nicht vorbei: Bei den Challenges wartet eine schmerzhafte Strafe, der Verlierer muss gegen einen Profi-Boxer antreten.

