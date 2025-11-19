Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Finale

Folge 8: Das große Finale

18 Min.Ab 12

Nach 5000 Kilometern quer durch Europa erreichen Nico und Omid endlich Ibiza, das große Ziel der Rallye. Die beiden rauschen durch die Ziellinie, völlig erledigt, aber stolz, die härteste Etappe ihres Lebens hinter sich zu haben. Doch die Reise ist noch nicht vorbei: Der Schatz wartet. Und jetzt entscheidet sich, wer am Ende wirklich alles gewinnt.

