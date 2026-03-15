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Land der Primaten

Die Paviane von Bambelela

Blue AntStaffel 1Folge 4vom 15.03.2026
Die Paviane von Bambelela

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Land der Primaten

Folge 4: Die Paviane von Bambelela

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Primaten wie Lemuren und Paviane beheimaten viele Teile Afrikas. Auch auf der Insel Madagaskar sind Primaten zu finden. In ihrem Alltag müssen die Tiere auf Nahrungssuche gehen und verschiedene Feinde abwehren, zum Beispiel rivalisierende Artgenossen. Die Doku-Serie zeigt zudem das Schicksal einer bedrohten Affenart auf Sansibar.

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