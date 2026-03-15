Land der Primaten
Folge 7: Afrikas Paviane
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Primaten wie Lemuren und Paviane beheimaten viele Teile Afrikas. Auch auf der Insel Madagaskar sind Primaten zu finden. In ihrem Alltag müssen die Tiere auf Nahrungssuche gehen und verschiedene Feinde abwehren, zum Beispiel rivalisierende Artgenossen. Die Doku-Serie zeigt zudem das Schicksal einer bedrohten Affenart auf Sansibar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick