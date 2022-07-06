landuf, landab | Solothurn am Fuss des WeissensteinsJetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 2: landuf, landab | Solothurn am Fuss des Weissensteins
16 Min.Folge vom 06.07.2022Ab 12
Diese Woche sind wir in Solothurn (SO) am Fuße des Weissensteins. Mit dabei: 60 Brutpaare und knapp 100 junge Störche, eine Quinoa-Bäuerin sowie ein Gleitschirmpilot im Rollstuhl mit einem unglaublich großen Willen.
