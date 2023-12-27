Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - Musik-Spezial

Musik-Spezial mit Olli Schulz

ProSieben
Folge vom 27.12.2023
Musik-Spezial mit Olli Schulz

Musik-Spezial mit Olli SchulzJetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - Musik-Spezial

Folge vom 27.12.2023: Musik-Spezial mit Olli Schulz

55 Min.
Ab 12

Je später der Abend, desto besser die Musik: In "Late Night Berlin" spricht Klaas Heufer-Umlauf über die Themen, die Deutschland, die Welt und ihn bewegen - von Popkultur über Politik bis hin zu Sport, Gesellschaft und Medien. Aber die Bühne von "Late Night Berlin" ist das ganze Jahr über auch die Adresse für nationale und internationale Musik-Acts. Im Musik-Spezial performt der deutsche Singer-Songwriter Olli Schulz.

