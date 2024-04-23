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Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Einsatzgebiet Hadern: Patient mit Schmerzen

SAT.1Folge vom 23.04.2024
Einsatzgebiet Hadern: Patient mit Schmerzen

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Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Folge vom 23.04.2024: Einsatzgebiet Hadern: Patient mit Schmerzen

23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12

"Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" zeigt wöchentlich die nervenaufreibende Arbeit von Rettungskräften deutschlandweit. Durch die besondere Kameratechnologie erlebt der Zuschauer die Einsätze hautnah. Er fühlt, spürt und sieht alles aus der Sicht der Sanitäter. In dieser Reportage-Reihe bleibt keine Tür verschlossen - egal ob Messerstechereien, Reanimationen oder Unfälle. Mit insgesamt 15 Kameras ist der Zuschauer hautnah dabei, wenn jede Sekunde zählt.

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