95 Min.Ab 12
Dringender Einsatz für Marie und Martin aus Dachau. Die beiden Wachleiter werden zu einer gestürzten Person gerufen. Vor Ort bietet sich ihnen ein schreckliches Bild. Ein Mann ist seit 19 Stunden mit dem Kopf zwischen zwei Schränken eingeklemmt und liegt hilflos am Boden. Nur eine falsche Bewegung und dem Patienten droht der Bergungstod. In Stuttgart werden Michael und David zu einer Geburt gerufen. Die Fruchtblase ist geplatzt und das Baby kann jede Minute auf die Welt kommen.