Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Der hat uns beide massiv belästigt

SAT.1
Der hat uns beide massiv belästigt

Der hat uns beide massiv belästigtJetzt kostenlos streamen

Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Der hat uns beide massiv belästigt

85 Min.Ab 12

In Stuttgart werden David und Michael zu einer Reanimation in einem Altersheim gerufen. Die Diagnose: Kreislaufstillstand. In Dortmund helfen die Sanitäter Max und Rosi einer älteren Frau, die gestürzt ist und stark am Kopf blutet. Der Blutverdünner, den die Frau nimmt, verschlimmert die Situation. Währenddessen kommen Nico und Cora einer Patientin zu Hilfe, die versucht hat, sich zu Tode zu hungern. Sie fleht die beiden an, sie sterben zu lassen ...

Alle verfügbaren Folgen