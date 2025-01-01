Eines Tages wirst du es verstehenJetzt kostenlos streamen
Legacies
Folge 13: Eines Tages wirst du es verstehen
41 Min.Ab 12
Josie schlägt Finch vor, an die Salvatore School zu wechseln. Doch um ihre Freundin zu überzeugen, muss sie sich etwas einfallen lassen. Derweil versucht Landon, sich nach der Rückkehr aus der Gefängniswelt in seinem alten Leben zurechtzufinden. Dabei stellt er fest, dass er nicht mehr er selbst ist. Unterdessen liegt Cleos Schicksal in Alarics Händen. Um eine Entscheidung zu treffen, bittet er seine Tochter um Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick