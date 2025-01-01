Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Legacies

Auf dem Weg zur Erleuchtung

WarnerStaffel 3Folge 14
Auf dem Weg zur Erleuchtung

Auf dem Weg zur ErleuchtungJetzt kostenlos streamen

Legacies

Folge 14: Auf dem Weg zur Erleuchtung

41 Min.Ab 16

Dorian und Alaric machen sich große Sorgen, weil MG seit zwei Tagen spurlos verschwunden ist. Hope ist nach der Trennung von Landon wütend und enttäuscht. Um sie von ihrem Schmerz abzulenken, organisiert Josie einen Überraschungs-Trip. Davon ist Hope jedoch ganz und gar nicht begeistert. Währenddessen stellt Finch Jed als Anführer des Werwolf-Rudels infrage und fordert ihn zum Duell heraus.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Legacies
Warner
Legacies

Legacies

Alle 4 Staffeln und Folgen