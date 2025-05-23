Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Herz und Nieren

SAT.1
Staffel 2
Folge 12
vom 23.05.2025
23 Min.
Folge vom 23.05.2025
Ab 12

Die schwangere Nina Kirsch wendet sich aufgelöst an Ingo Lenßen. Ihr Partner Flo Pötsch kämpft um sein Leben, da er dringend eine Spenderniere braucht. Sein Sohn Max aus erster Ehe wollte eigentlich eine Niere spenden, doch kurz vor der Transplantation macht er plötzlich einen Rückzieher. Team Lenßen vermutet, dass die Ex-Frau dahintersteckt, um das Leben ihres Sohnes zu retten. Kann Ingo Lenßen vermitteln und das Leben des Familienvaters retten?

SAT.1
