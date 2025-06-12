Schutzengel auf vier PfotenJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 22: Schutzengel auf vier Pfoten
23 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12
Nina Starck ist verzweifelt: Die Epilepsie-Warnhündin ihrer Tochter Lilly wurde beschlagnahmt, nachdem Hündin Charlie angeblich Nachbarin Hilde angefallen hat. Als Lilly wegen eines Anfalls ins Krankenhaus muss und Ninas Ex-Mann das Sorgerecht einfordert, verliert die Mandantin jede Hoffnung. Die Anwälte stoßen auf einen Online-Artikel der Nachbarin, der zu einer dramatischen Wendung führt. Kann Ingo Lenßen die Wahrheit ans Licht bringen und Hündin Charlie zurückholen?
