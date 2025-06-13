Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 23vom 13.06.2025
Folge 23: Livs Baby

23 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12

Ola und Phil Wilk suchen verzweifelt Hilfe bei Team Lenßen: Ihre Tochter Liv soll bei einer Sportfreizeit von Handballtrainer Moritz Zeiler vergewaltigt und geschwängert worden sein. Papa Phil ist ausgerastet und hat Moritz verletzt. Die Lage spitzt sich weiter zu, als Liv plötzlich verschwindet. Es beginnt ein Kampf gegen die Zeit: Ingo Lenßen muss Liv finden. Was steckt wirklich hinter den Anschuldigungen und Livs Verschwinden?

