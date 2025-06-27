Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Ein Bild des Grauens

SAT.1 Staffel 2 Folge 24 vom 27.06.2025
Folge 24: Ein Bild des Grauens

23 Min. Folge vom 27.06.2025 Ab 12

Kerstin Buchmann (47) erkennt ihren Sohn Sascha (15) auf einem Foto mit vermummten Straftätern. Lehrerin Marie Sauer (29) hat das Bild veröffentlicht, weil sie seit Wochen drangsaliert wird. Sascha bestreitet jede Schuld, doch die Hinweise gegen ihn nehmen zu. Als er verschwindet und das Jugendamt eingreift, beginnt für Kerstin ein Albtraum. Team Lenßen muss den Jugendlichen finden, bevor es zu spät ist. Kann Ingo Lenßen der Mandantin helfen und den wahren Täter stellen?

SAT.1
