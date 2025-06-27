Lenßen hilft
Folge 24: Ein Bild des Grauens
23 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12
Kerstin Buchmann (47) erkennt ihren Sohn Sascha (15) auf einem Foto mit vermummten Straftätern. Lehrerin Marie Sauer (29) hat das Bild veröffentlicht, weil sie seit Wochen drangsaliert wird. Sascha bestreitet jede Schuld, doch die Hinweise gegen ihn nehmen zu. Als er verschwindet und das Jugendamt eingreift, beginnt für Kerstin ein Albtraum. Team Lenßen muss den Jugendlichen finden, bevor es zu spät ist. Kann Ingo Lenßen der Mandantin helfen und den wahren Täter stellen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick