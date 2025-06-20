Lenßen hilft
Folge 25: Opfer der Wahrheit
23 Min.Folge vom 20.06.2025Ab 12
In ihrer Verzweiflung wendet sich Sina Becker an Ingo Lenßen. Sina wurde auf einer Party von Sven Schöller vergewaltigt, doch aus Angst und Scham will die Erzieherin keine Anzeige erstatten. Ingo überzeugt sie davon, dass es nicht ihre Schuld ist und beginnt, Zeugen zu suchen. Als Sven die Mandantin wegen Verleumdung anzeigt, will sie aufgeben und ihre Aussage zurückzuziehen. Kann Team Lenßen Sven stoppen, bevor er endgültig Sinas Leben zerstört?
