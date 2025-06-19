Lenßen hilft
Folge 28: Das Erbe muss weg!
23 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 12
Silke Haas befürchtet, dass ihre Tochter Amelie bald verschuldet sein könnte. Nach dem Tod von Amelies Vater Dirk und der Nachricht, dass Amelie Alleinerbin ist, häufen sich plötzlich die Rechnungen. Seit zehn Jahren hatten sie keinen Kontakt mehr zu Dirk. Als Team Lenßen entdeckt, dass das Vermögen des Verstorbenen verschwunden ist, wendet sich das Blatt. Gelingt es Ingo Lenßen, den Täter aufzuspüren und Amelie vor den Schulden zu bewahren?
