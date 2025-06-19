Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 28vom 19.06.2025
23 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 12

Silke Haas befürchtet, dass ihre Tochter Amelie bald verschuldet sein könnte. Nach dem Tod von Amelies Vater Dirk und der Nachricht, dass Amelie Alleinerbin ist, häufen sich plötzlich die Rechnungen. Seit zehn Jahren hatten sie keinen Kontakt mehr zu Dirk. Als Team Lenßen entdeckt, dass das Vermögen des Verstorbenen verschwunden ist, wendet sich das Blatt. Gelingt es Ingo Lenßen, den Täter aufzuspüren und Amelie vor den Schulden zu bewahren?

