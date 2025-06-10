Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Sternenkind

SAT.1Staffel 2Folge 29vom 10.06.2025
Sternenkind

SternenkindJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 29: Sternenkind

23 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Lenßen hilft". // Sternenkind: Melanie Jäger setzt auf die Hilfe von Team Lenßen. Die Kellnerin hat eine Fehlgeburt erlitten. Allerdings akzeptiert ihr Chef die Krankmeldung nicht und droht ihr mit Kündigung. Melanie fürchtet um ihren Job und um den ihres Partners Oliver, der im gleichen Restaurant arbeitet.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen