Lenßen hilft
Folge 34: Der KiTa-Daddy
23 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Kris Riegel (32) bittet Ingo und sein Team um Unterstützung: Dem engagierten Erzieher droht in der Probezeit die Kündigung - weil er gegen eine interne KiTa-Regel verstoßen haben soll. Dabei steht nicht nur sein Job auf dem Spiel, sondern auch die finanzielle Sicherheit seiner jungen Familie. Team Lenßen setzt alles daran, die Vorwürfe zu entkräften. Doch dann taucht plötzlich ein belastendes Video auf - und die Lage spitzt sich zu.
