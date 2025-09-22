Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 44vom 22.09.2025
23 Min. Ab 12

Nicole Weinrich sucht dringend rechtliche Hilfe - das Jugendamt droht, ihr die Kinder zu entziehen. Team Lenßen schaltet sich sofort ein. Noch-Ehemann Philipp hat unter Drogeneinfluss einen Autounfall verursacht - mit den Kindern auf der Rückbank. Als Tochter Alina plötzlich verschwindet und Ingo Lenßen Cannabis in ihrem Zimmer entdeckt, entsteht ein erschreckender Verdacht. Kann Team Lenßen Nicole davor bewahren, ihre Kinder zu verlieren?

