Unser Viertel, unsere RegelnJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 50: Unser Viertel, unsere Regeln
23 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
Sabine und Achmed Yilmaz bitten Ingo Lenßen um Hilfe: Ihre Kinder Aylin und Deniz wurden zu Unrecht von einer Bürgerwehr beschuldigt und bedroht. Die Lage eskaliert, als auch die Familie anonym unter Druck gesetzt wird. Durch hartnäckige Ermittlungen deckt Team Lenßen eine rassistisch motivierte Intrige und kriminelle Machenschaften auf. Kann es gelingen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und der Familie Yilmaz endlich Gerechtigkeit zu verschaffen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick