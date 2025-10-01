Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 51vom 01.10.2025
Folge 51: Ich sehe was, was du nicht siehst

23 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12

Ina Veil sucht Hilfe bei Team Lenßen: Ihre Stiefmutter Rosa will plötzlich das Elternhaus verkaufen - nur drei Tage vor Inas geplantem Einzug mit Tochter Nika. Ein spiritueller Berater soll Rosa beeinflussen. Ina steht vor dem Nichts, Nika fürchtet um ihr Zuhause. Doch dann stößt Team Lenßen auf Hinweise, die Zweifel an Rosas Entscheidung wecken. Kann Ingo Lenßen den Verkauf stoppen - und die Familie vor einem folgenschweren Fehler bewahren?

