SAT.1Staffel 2Folge 52vom 19.09.2025
Folge 52: Wände der Angst

23 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12

Bella Dürr sucht dringend Hilfe bei Team Lenßen: Der Vermieter ihrer kleinen Schwester Maxi zeigt sie wegen Körperverletzung an - dabei wollte sie Maxi nur schützen. Bei ihren Ermittlungen stoßen Ingo Lenßen und sein Team auf beunruhigende Hinweise: dubiose Mietnachlässe und ein Vermieter, der sich immer wieder unbefugt Zugang zur Wohnung verschafft. Team Lenßen ist entschlossen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und den Machtmissbrauch zu stoppen.

SAT.1
