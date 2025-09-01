Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 53vom 01.09.2025
23 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Verzweifelt wendet sich Julia Kappel an Team Lenßen: Nach einer ungeplanten Schwangerschaft mit Kilian Meitz, dem Sohn ihres Chefs, wird Julia plötzlich wegen Betrugs angezeigt. Sie soll 1000 Euro unterschlagen haben - Geld für eine Abtreibung, die sie nie wollte. Als ihr Chef sie fristlos kündigt, eskaliert die Lage. Drohnachrichten setzen die Mandantin zusätzlich unter Druck. Kann Ingo Lenßen die Wahrheit ans Licht bringen und Julia schützen?

