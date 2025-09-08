Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 67vom 08.09.2025
23 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12

Verwirrt läuft Anne Keller Ingo Lenßen und seinem Anwaltskollegen Lennart Hartmann in die Arme: Sie ist auf der Flucht vor ihrem Partner Tim Kant, der sie bedroht hat. Während Anne von Kontrolle, Eifersucht und Gewalt berichtet, streitet Tim alles ab und stellt sie als labil dar. Der Fall lässt Lennart Hartmann nicht los - auch, weil er Anne von früher kennt. Kann Team Lenßen die Mandantin schützen und aus der Gewaltspirale befreien, bevor es endgültig eskaliert?

