Lenßen hilft
Folge 71: Alte Liebe rostet nicht
23 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12
Christian Storm, einst Ingo Lenßens Kollege, taucht plötzlich auf - gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Eine Freundin liegt im Koma. In ihrem Blut wurde Mephedron gefunden, eine als Sex-Droge bekannte Substanz. Die Lage spitzt sich zu, als diese Droge in Christians Tasche entdeckt wird. Team Lenßen stößt auf ein Netz aus Eifersucht und Lügen. Ingo Lenßen muss nicht nur für einen Freund kämpfen, sondern auch für Gerechtigkeit.
