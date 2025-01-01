Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verhängnisvolle Drogenrazzia

SAT.1Staffel 4Folge 179
Folge 179: Verhängnisvolle Drogenrazzia

22 Min.Ab 12

Als Katja Hansen ihr Auto von einer Inspektion abholt, nimmt sie Sabine Völler, eine Angestellte des Autohauses, mit in die Stadt. Eine Drogenkontrolle wird ihr zum Verhängnis: Die Beamten finden bei dem Mädchen Kokain - Sabine glaubt, dass ihr die Drogen untergeschoben wurden. Die Spur führt in den Werkstattbetrieb, in dem auch ihr Freund Robert Janson als Mechaniker arbeitet. Bei einer Polizeirazzia werden die Beamten bei dem Vorbestraften fündig und nehmen ihn fest ...

